"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты

"Локомотив" опубликовал фотографию, на которой главный тренер Юрий Семин и президент клуба Илья Геркус наблюдают за игрой лидера чемпионата России "Зенита" с "Арсеналом" (0:1)."Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты", - говорится в записи.