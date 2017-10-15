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"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты

"Локомотив" опубликовал фотографию, на которой главный тренер Юрий Семин и президент клуба Илья Геркус наблюдают за игрой лидера чемпионата России "Зенита" с "Арсеналом" (0:1).

"Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты", - говорится в записи.

Теги: Локомотив Зенит
Вчера, 23:04
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№4 Написал: interested (Сегодня, 00:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Оттянулись! laughing
Регистрация: 18.10.2013
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 00:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Не надо себе льстить. Конкуренты ниже находятся.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№2 Написал: Hitman (Вчера, 23:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Loko_
Самим играть надо. А то уже 14 лет смотрим как конкуренты в ЛЧ играют.))

Молодец!
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Loko_ NN (Вчера, 23:14) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Самим играть надо. А то уже 14 лет смотрим как конкуренты в ЛЧ играют.))


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
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