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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты
"Локомотив" опубликовал фотографию, на которой главный тренер Юрий Семин и президент клуба Илья Геркус наблюдают за игрой лидера чемпионата России "Зенита" с "Арсеналом" (0:1).
"Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты", - говорится в записи.
"Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты", - говорится в записи.
Прилетели во Внуково, посмотрели, как играют конкуренты ? pic.twitter.com/93olxxiHtH— ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 15, 2017
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