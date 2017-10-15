Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали!

Пресс-служба "Арсенала" подколола коллег из "Зенита" после победы в матче 13-го тура чемпионата России (1:0).На странице туляков в твиттере было опубликовано сообщение "А мы вас предупреждали!" с напоминанием о предматчевой "перепалке". В преддверии игры "Зенит" написал, что билеты на игру разлетаются "как тульские пряники". "Арсенал" ответил: "Пряники могут быть черствыми".