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Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали!

Пресс-служба "Арсенала" подколола коллег из "Зенита" после победы в матче 13-го тура чемпионата России (1:0).

На странице туляков в твиттере было опубликовано сообщение "А мы вас предупреждали!" с напоминанием о предматчевой "перепалке". В преддверии игры "Зенит" написал, что билеты на игру разлетаются "как тульские пряники". "Арсенал" ответил: "Пряники могут быть черствыми".

Теги: Арсенал Тула Зенит
Вчера, 23:10
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№2 Написал: Hitman (Вчера, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А сколько было криков про Арсенал когда Спартак им проиграл в ранге чемпиона,вот теперь вы понимаете бомжи для чего Спартак оставил их ПЛ,еще со времен Аленичева они вас кормят тульскими пряниками и ставят подножки в нужный момент)))
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: Голеодор Москва (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
laughing
Регистрация: 3.05.2015
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