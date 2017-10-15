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Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя

Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу поражения «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1), которое стало первым проигрышем петербуржцев в нынешнем чемпионате России.

- Лидер недооценил соперника? Или немного расслабился по причине того, что его преследователь «Локомотив» несколькими часами ранее проиграл «Уфе»(0:1)?

- Можно как угодно смотреть на это, но мне показалось, что «Зенит» имел преимущество. Стало быть, он был готов к игре. Футболисты провели матч старательно и делали все возможное, чтобы победить. Забитые ими голы, по-моему, говорят о том, что мотивация была серьезная. Другое дело, эти мячи по совершенно объективным причинам не были засчитаны: было нарушение правил.

Но на ситуацию надо смотреть и с другой стороны: команда побеждает, когда ей позволяет соперник. «Арсенал» был настолько организован, что практически не проигрывал пространства, ни одной зоны в районе штрафной площади, откуда часто забиваются голы. Футболисты тульской команды очень здорово играли в обороне. При этом они продемонстрировали силу духа и желание постоять за себя, за те очки, которые «Арсеналу» крайне необходимы. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович провел очень серьезную работу. И все его установки дошли до игроков. Им удалось выполнить все, что было можно. «Зенит» же, как показалось, во втором тайме только прибавил: стало больше направленных передач.

- Согласны, что если бы в нашем чемпионате была номинация «Лучшая результативная передача тура», голевой пас Кирилла Комбарова одержал бы здесь победу?

- Если бы она была, не сомневаюсь, что так бы и вышло. Потому что передача была просто идеальная. Даже ювелирная. Комбаров сделал все так быстро, что не дал возможности занять правильную позицию защитникам «Зенита». Кирилл показал себя в этой ситуации большим мастером.

- В связи с тем, что лидеры в этом туре потерпели поражения, интрига в чемпионате стала острее?

- Конечно. Таких ситуаций в этом сезоне еще будет предостаточно. Самое главное, что команды, находящиеся в нижней части таблицы, не безнадежны в своем развитии. Думаю, они будут делать все возможное, чтобы постоять за свой имидж и место в турнирной таблице. Это будет способствовать повышению интереса зрителей к чемпионату страны.
Теги: Игнатьев Зенит Арсенал Тула Божович
Вчера, 23:27
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