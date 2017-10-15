Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу поражения «Зенита» от тульского «Арсенала» (0:1), которое стало первым проигрышем петербуржцев в нынешнем чемпионате России.- Можно как угодно смотреть на это, но мне показалось, что «Зенит» имел преимущество. Стало быть, он был готов к игре. Футболисты провели матч старательно и делали все возможное, чтобы победить. Забитые ими голы, по-моему, говорят о том, что мотивация была серьезная. Другое дело, эти мячи по совершенно объективным причинам не были засчитаны: было нарушение правил.Но на ситуацию надо смотреть и с другой стороны: команда побеждает, когда ей позволяет соперник. «Арсенал» был настолько организован, что практически не проигрывал пространства, ни одной зоны в районе штрафной площади, откуда часто забиваются голы. Футболисты тульской команды очень здорово играли в обороне. При этом они продемонстрировали силу духа и желание постоять за себя, за те очки, которые «Арсеналу» крайне необходимы. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович провел очень серьезную работу. И все его установки дошли до игроков. Им удалось выполнить все, что было можно. «Зенит» же, как показалось, во втором тайме только прибавил: стало больше направленных передач.- Если бы она была, не сомневаюсь, что так бы и вышло. Потому что передача была просто идеальная. Даже ювелирная. Комбаров сделал все так быстро, что не дал возможности занять правильную позицию защитникам «Зенита». Кирилл показал себя в этой ситуации большим мастером.- Конечно. Таких ситуаций в этом сезоне еще будет предостаточно. Самое главное, что команды, находящиеся в нижней части таблицы, не безнадежны в своем развитии. Думаю, они будут делать все возможное, чтобы постоять за свой имидж и место в турнирной таблице. Это будет способствовать повышению интереса зрителей к чемпионату страны.