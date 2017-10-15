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Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам

Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Виктор Булатов в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 13-го тура Премьер-Лиги своей экс-команды против "Зенита" (1:0).

- Ваше мнение по сегодняшней игре.

- Наверное, "Арсенал" вышел играть от обороны, "Зенит" же, напротив, сделал ставку на позиционные атаки, но чтобы играть при позиционных атаках против хорошо обороняющихся команд, а туляки в обороне действовали очень хорошо, должны сложиться много факторов. В таких условиях должны быть отлажены взаимодействия в атаке, а для этого должен быть стабильный состав, и тренер должен долбить в одну точку и наигрывать состав, наигрывать взаимодействия и игровые связи. Как видим, в "Зените" нет стабильного состава, идет постоянная ротация. Команда и так "сырая", прибыло летом много новичков, обновилась половина команды, еще и идет постоянная смена состава. Поэтому каких-то отлаженных взаимодействий, которые требуются при командной, позиционной атаке, у питерцев не просматривались. У них все действия идут в разнобой, и "сине-бело-голубые не знали, что им делать у штрафной соперника, что делать при такой насыщенной обороной туляков. Вследствие чего, за всю игру у питерцев мало обостряющих передач, мало ударов в створ и просто мало голевых моментов.

А "Арсенал" ждал своего шанса, перекрывал грамотно свои зоны, хорошо физически команда была готова и дождалась своего шанса, реализовав единственный свой момент за игру. В какой-то мере, закономерный итог матча. Надо уточнить, что таким командам, как "Зенит", после перерыва на матчи национальных команд, когда много игроков уезжают в свои сборные, тяжело даются первые игры, но это не оправдание для зенитовцев.

- "Локомотив" и "Зенит" уступили в этом туре, "Спартак" и ЦСКА, напротив, в своих матчах одержали победы. Как вы считаете, смогут ли "красно-белые" и "армейцы" догнать лидеров и стать претендентами на чемпионство?

- Честно говоря, еще три тура назад я бы не подумал, что они включатся в гонку, но сейчас можно сказать, что и "Спартак" и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам. Тем более, у "армейцев" восстановится Дзагоев, и "красно-белые" потихоньку обретают свою прошлогоднюю чемпионскую игру. Хотя, я все равно считаю, что чемпионом станет "Зенит".

- Как вы считаете, в каком настроении подойдут питерцы к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Европы против "Русенборга"?

- Они проиграли матч, но не проиграли сражение. Они все равно на первом месте. Я думаю, какой-то разговор у них состоится, и они сделают правильные выводы. "Зенит" к норвежцам подойдет во всеоружии, будет настроен максимально серьезно и будет предельно мотивирован.
Теги: Булатов Арсенал Тула Зенит
Вчера, 23:35
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(1)
№2 Написал: Todd (Вчера, 23:48) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Поражения лидеров хорошо для интриги. Тем интереснее будет.


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Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
№1 Написал: 13iv74 земля (Вчера, 23:38) #
  • +5
  •  (7)

Спартак- да, есть куда расти.... ЦСКА,локо и Краснодар играют на пределе своих возможностей...
Регистрация: 22.11.2014
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