Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Виктор Булатов в беседе с корреспондентомпрокомментировал итоги матча 13-го тура Премьер-Лиги своей экс-команды против "Зенита" (1:0).- Наверное, "Арсенал" вышел играть от обороны, "Зенит" же, напротив, сделал ставку на позиционные атаки, но чтобы играть при позиционных атаках против хорошо обороняющихся команд, а туляки в обороне действовали очень хорошо, должны сложиться много факторов. В таких условиях должны быть отлажены взаимодействия в атаке, а для этого должен быть стабильный состав, и тренер должен долбить в одну точку и наигрывать состав, наигрывать взаимодействия и игровые связи. Как видим, в "Зените" нет стабильного состава, идет постоянная ротация. Команда и так "сырая", прибыло летом много новичков, обновилась половина команды, еще и идет постоянная смена состава. Поэтому каких-то отлаженных взаимодействий, которые требуются при командной, позиционной атаке, у питерцев не просматривались. У них все действия идут в разнобой, и "сине-бело-голубые не знали, что им делать у штрафной соперника, что делать при такой насыщенной обороной туляков. Вследствие чего, за всю игру у питерцев мало обостряющих передач, мало ударов в створ и просто мало голевых моментов.А "Арсенал" ждал своего шанса, перекрывал грамотно свои зоны, хорошо физически команда была готова и дождалась своего шанса, реализовав единственный свой момент за игру. В какой-то мере, закономерный итог матча. Надо уточнить, что таким командам, как "Зенит", после перерыва на матчи национальных команд, когда много игроков уезжают в свои сборные, тяжело даются первые игры, но это не оправдание для зенитовцев.- Честно говоря, еще три тура назад я бы не подумал, что они включатся в гонку, но сейчас можно сказать, что и "Спартак" и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам. Тем более, у "армейцев" восстановится Дзагоев, и "красно-белые" потихоньку обретают свою прошлогоднюю чемпионскую игру. Хотя, я все равно считаю, что чемпионом станет "Зенит".- Они проиграли матч, но не проиграли сражение. Они все равно на первом месте. Я думаю, какой-то разговор у них состоится, и они сделают правильные выводы. "Зенит" к норвежцам подойдет во всеоружии, будет настроен максимально серьезно и будет предельно мотивирован.