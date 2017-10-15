Опрос:

Новости партнеров

"Интер" вырвал победу в дерби у "Милана" благодаря хет-трику Икарди

"Интер" победил "Милан" в матче 8-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

8 тур

"Интер" - "Милан" 3:2

Голы: Икарди, 28, 63, 90 - Сусо, 56, Бонавентура, 81.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Нагатомо, Кандрева (Канселу, 73), Валеро (Эдер, 85), Весино, Гальярдини, Перишич, Икарди (Сантон, 90+3).

"Милан": Доннарумма, Мусаккио, Бонуччи, Романьоли (Локателли, 78), Родригес, Билья, Кессье (Кутроне, 46), Бонавентура, Борини, Сусо, Андре Силва.

Предупреждения: Миранда, 15, Романьоли, 22, Весино, 25, Гальярдини, 66, Перишич, 79, Родригес, 89, Икарди, 90+1, Эдер, 90+4.
Теги: Интер Милан
Вчера, 23:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Todd (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дерби получилось, игра держала весь матч, по больше бы таких игр.


--------------------
Баклан-Арена звучит гордо!
Регистрация: 26.02.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.