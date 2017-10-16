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Сергей Игнашевич вошел в топ-20 самых возрастных игроков чемпионатов России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вошел в двадцатку самых возрастных игроков чемпионатов России.

По этому показателю бывший игрок сборной Росии, которому в день игры с было 38 лет и 3 месяца, обошел Валерия Климова.

ПФК ЦСКА
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 00:32
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№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 00:35) #
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Игнашевич и братья Березуцкие - это наша надежда в обороне на ЧМ 2018?
Регистрация: 20.04.2016
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