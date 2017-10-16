"Севилья" прилетела в Москву на матч со "Спартаком"

"Севильи" прибыла в Москву на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".На игру в Москву прилетело 22 футболиста. Вместе с игроками на матч отправилось около 100 болельщиков. Еще 50 человек прибудут в день игры.