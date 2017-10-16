Кейлор Навас приступил к тренировкам в общей группе "Реала"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.Футболист получил травму мышцы бедра в расположении сборной Коста-Рики.