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Кейлор Навас приступил к тренировкам в общей группе "Реала"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил травму мышцы бедра в расположении сборной Коста-Рики.
Теги: Навас Реал
Сегодня, 03:26
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