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Мауро Икарди: хочу стать лучшим бомбардиром в истории "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Аргентинец пришел в "Интер" в 2013 году.

"Мне хочется забить 100 голов в футболке "Интера". Откровенно говоря, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень тяжело, так что пока я хочу преодолеть отметку в 100 голов. Путь на вершину очень долог, но моя цель – забить как можно больше", - цитирует Икарди Football Italia.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 02:46
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