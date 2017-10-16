Мауро Икарди: хочу стать лучшим бомбардиром в истории "Интера"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром в истории клуба.Аргентинец пришел в "Интер" в 2013 году."Мне хочется забить 100 голов в футболке "Интера". Откровенно говоря, стать лучшим бомбардиром в истории клуба будет очень тяжело, так что пока я хочу преодолеть отметку в 100 голов. Путь на вершину очень долог, но моя цель – забить как можно больше", - цитирует Икарди Football Italia.