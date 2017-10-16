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Жозе Моуринью: уверен, что не закончу тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, может ли он возглавить "ПСЖ".

"Скажу лишь то, что я тренер, который сохранил амбиции и желание делать что-то новое. Я уверен, что не закончу тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед", - цитирует португальского специалиста Telefoot.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 05:13
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