Жозе Моуринью: уверен, что не закончу тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, может ли он возглавить "ПСЖ"."Скажу лишь то, что я тренер, который сохранил амбиции и желание делать что-то новое. Я уверен, что не закончу тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед", - цитирует португальского специалиста Telefoot.