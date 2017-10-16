Президент "Севильи": надеюсь, что победим "Спартак"

Президент "Севильи" Хосе Кастро считает, что в предстоящем матче Лиги чемпионов со "Спартаком" нет фаворита."Шесть очков в матчах со "Спартаком" имеют огромное значение. Мы надеемся, что победим и продолжим возглавлять группу. Считаю, что в предстоящем матче нет фаворита. Победа сделает нас фаворитом группы, но мы должны уважать соперника", - цитирует Кастро ElDesmarque Sevilla.