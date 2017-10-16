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Виктор Альварес: рады, что победили, ну, и "Зениту" сегодня не везло

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0).

- Мы знали, что будет очень тяжело, но отличная игра против "Краснодара" придала нам уверенности, и мы приехали с желанием показать лучшее, на что способны. Рады, что нам это удалось, ну, и "Зениту" сегодня не везло.

- Было тяжело защищаться против нападающих хозяев?

- Да, определенно. В "Зените" сильные игроки атаки, но мы смогли их нейтрализовать и использовать свой шанс в нападении, - цитирует Альвареса "СЭ".
Теги: Арсенал Тула Альварес
Сегодня, 06:57
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