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"Краснодар" начнет ремонт экрана в течение недели

"Краснодар" постарается устранить неполадки с экраном на своем стадионе в течение недели, передает "СЭ".

Напомним, проблема возникла после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке матча РФПЛ (0:1), когда на мониторе появилась широкая белая полоса.

Ранее сообщалось, что в краснодарском клубе пока не располагают информацией о том, насколько серьезный вред был нанесен. Специалисты дадут оценку позднее.
Теги: Краснодар
Сегодня, 07:29
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