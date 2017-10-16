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Денис Глушаков: с неподписанным контактом развели "смехопанораму"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался по поводу ситуации с контрактом. Напомним, футболист в прошлом месяце продлил соглашение с красно-белыми до 2020 года.

"На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели "смехопанораму". Контракт на мое отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в "Спартаке", нужен ли я здесь вообще.

Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из "Спартака", это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

Контракт на три года. Но я готов был подписывать хоть на пять", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 07:34
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 07:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Денис! Мы всегда знали, что Ты - Наш, красно-белый!
Ты еще заставишь своей игрой заткнуться всех злопыхателей и сплетников.
Удачи в чемпионате и на ЧМ-18!
Регистрация: 30.11.2013
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