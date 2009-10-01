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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Глушаков: кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается
Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что красно-белым по силам отыграть 8 очков отставания от "Зенита".
"Кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. "Динамо", "Уфа", "Тосно", "Анжи", "СКА-Хабаровск", ЦСКА – вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.
Ещё треть сезона только прошла, и "Зенит" обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.
Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. "Зенит" тоже теряет очки, как видите – с "Анжи", "Арсеналом". Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что "Спартак" со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
"Кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. "Динамо", "Уфа", "Тосно", "Анжи", "СКА-Хабаровск", ЦСКА – вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.
Ещё треть сезона только прошла, и "Зенит" обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.
Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. "Зенит" тоже теряет очки, как видите – с "Анжи", "Арсеналом". Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что "Спартак" со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
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