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Денис Глушаков: кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается

Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что красно-белым по силам отыграть 8 очков отставания от "Зенита".

"Кто сказал, что "Зенит" не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. "Динамо", "Уфа", "Тосно", "Анжи", "СКА-Хабаровск", ЦСКА – вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места.

Ещё треть сезона только прошла, и "Зенит" обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. "Зенит" тоже теряет очки, как видите – с "Анжи", "Арсеналом". Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что "Спартак" со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 08:26
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18
(4)
№18 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ишь, как поросята раздухарились на радостях от поражений "Зенита" и "Локо". Думают, что теперь и дальше будет только так: они будут всё выигрывать, а остальные всё проигрывать. bowtie Напоминает непоколебимую веру Гитлера в конце Второй Мировой в "оружие возмездия, которое перевернёт ход войны".
Регистрация: 22.02.2013
№17 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 10:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Закатай губу , губастый . С чемпионом всё ясно . Борьба будет за 2-3 места

И что там ясно с чемпионом? У вас отрыв всего 4очка у паравозов вообще 2,личные встречи в ближайших турах причём.и даже половины чемпионата не сыграно.пздц вы болельщик) а аргентосы питерские ещё и зимой не играли


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Во вторник в футбол будут играть не деньги)
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Все верно.. Идем от игре к игре.. А в конце чемпионата посмотрим итог.. smirk

Хотел дополнить гимн зенита..
Раз, два, три ..зенитушка С_О_С_И!"

И гимн Сраптака оле ола сосать Спорток Москва красно белые красно белые за щеку возьмут всегда

Цитата: Он_вам_не_димон
Цитата: Пивовед
спокойно, Денис.

бывало и Барса выносила Реал со счётом 6-2, так что нас в Москве победа 1-0 в спартаковскую пользу вполне устроит.

впрочем,Денис, если Команда в Москве на Открытии грохнет бомжей и с большим счётом, то никто не будет протестовать , конечно ..)))))

Абсолютно солидарен

Пока только как вы выражаетесь, бомжи, грохают вас с разгромным счетом. Так что сосите
Регистрация: 17.05.2015
№14 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 10:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
я сказал, не догоните Зенит, в этом году без шансов

Ну, раз ты сказал, тогда ладно...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№13 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
я сказал, не догоните Зенит, в этом году без шансов, мы будем первыми. А Денис, смотрю, вместо тренировок и игр на должном уровне, опять языком начал чесать попусту


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Денис что-то рас.пизделся опять.
Иди тренируйся форму набирай.
Гаджиев со своим Амкаром приедет злой и будет нас грызть. Вообще ни разу не уверен на 100% в положительнмо исходе того матча. angry
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 09:47) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Все подписал контракт, довольный дальше базарить пошел. Что ж ты молчал то когда тебе условия выгодные не предлагали?
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:39) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Все верно.. Идем от игре к игре.. А в конце чемпионата посмотрим итог.. smirk

Хотел дополнить гимн зенита..
Раз, два, три ..зенитушка С_О_С_И!"


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: S.Kondrat Тульская область (Сегодня, 09:38) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Виноваты сами,потому-что кроме Зины по игре мы никому не уступили.Пропускали в конце матчей,скорее всего в клубе был конфликт после чемпионства и некоторые возомнили себя незаменимыми.Либо Федун вставил физдюлей,либо сами одумались.Но догнать всё равно будет тяжело.
Регистрация: 25.08.2010
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:37) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
С лидерами сыграли? И всем проиграли . А в футбол игра идёт 90 минут, поэтому бред говорить про выиграшные матчи


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:31) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
В очередной раз от самогона плющит.

Да, чувак, завязывай с бухлом. Устройся на работу что ли.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 09:30) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Закатай губу , губастый . С чемпионом всё ясно . Борьба будет за 2-3 места


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№5 Написал: Новичёк (Сегодня, 09:28) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Серж1
Пивовед, ты наивный чукодский юноша, с грязной по.ой

Кто о чём, а бакланы про жопы.
Регистрация: 2.08.2017
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 09:17) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
В очередной раз от самогона плющит.
Регистрация: 17.09.2017
№3 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 09:09) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
спокойно, Денис.

бывало и Барса выносила Реал со счётом 6-2, так что нас в Москве победа 1-0 в спартаковскую пользу вполне устроит.

впрочем,Денис, если Команда в Москве на Открытии грохнет бомжей и с большим счётом, то никто не будет протестовать , конечно ..)))))

Абсолютно солидарен
Регистрация: 18.06.2017
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 09:03) #
  • -13
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед, ты наивный чукодский юноша, с грязной по.ой
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:41) #
  • +16
  •  (32)
online
Болеет за:
«Спартак»
спокойно, Денис.

бывало и Барса выносила Реал со счётом 6-2, так что нас в Москве победа 1-0 в спартаковскую пользу вполне устроит.

впрочем,Денис, если Команда в Москве на Открытии грохнет бомжей и с большим счётом, то никто не будет протестовать , конечно ..)))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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