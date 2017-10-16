Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью: когда буду старым, может быть, расскажу, почему не возглавил "Барселону"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал, что в 2008 году у него была возможность занять пост главного тренера "Барселоны". В итоге эту должность занял Хосеп Гвардиола.

"Это те случаи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать при себе. Возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил "Барселону". Это случится, когда я буду очень старым. Может быть", - сказал Моуринью.

Газета.Ru
Теги: Моуринью
Сегодня, 08:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.