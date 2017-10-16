Жозе Моуринью: когда буду старым, может быть, расскажу, почему не возглавил "Барселону"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал, что в 2008 году у него была возможность занять пост главного тренера "Барселоны". В итоге эту должность занял Хосеп Гвардиола."Это те случаи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать при себе. Возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил "Барселону". Это случится, когда я буду очень старым. Может быть", - сказал Моуринью.