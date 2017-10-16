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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: когда буду старым, может быть, расскажу, почему не возглавил "Барселону"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поведал, что в 2008 году у него была возможность занять пост главного тренера "Барселоны". В итоге эту должность занял Хосеп Гвардиола.
"Это те случаи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать при себе. Возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил "Барселону". Это случится, когда я буду очень старым. Может быть", - сказал Моуринью.
Газета.Ru
"Это те случаи из моей карьеры, которые я предпочитаю держать при себе. Возможно, когда-нибудь скажу, почему не возглавил "Барселону". Это случится, когда я буду очень старым. Может быть", - сказал Моуринью.
Газета.Ru
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