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Источник: Александр Головин, скорее всего, сможет сыграть с "Базелем"

Восстанавливающийся от травмы полузащитник ЦСКА Александр Головин, скорее всего, будет уже полностью готов к матчу группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского "Базеля", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Головин сегодня должен начать работать в общей группе без каких-либо ограничений. Скорее всего, к среде будет полностью готов", - передает слова источника "Р-Спорт".

Матч группы ЦСКА - "Базель" пройдет 18 октября в Москве. Начало встречи в 21:45 мск.
Теги: Головин ЦСКА
Сегодня, 09:29
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Хотелось бы видеть еще Вернблума. Все таки нужен крепкий опорник, Натхо с Милановым легкоатлеты по сравнению с ним.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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