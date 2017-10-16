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Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков оценил ближайших соперников национальной команды.

"Очень рад таким соперникам, как Аргентина и Испания. Хочу доказать в играх за клуб, что нужен сборной. Классно, что можно проверить свой уровень в играх с такими соперниками. Вообще, рад, что Аргентина отобралась на чемпионат мира. Месси – великий футболист, и турнир без него потерял бы многое.

Жалко ещё, что Голландия не едет. Там тоже много классных игроков. Антоха, например. Я с Квинси разговаривал, он очень расстроен, потому что хотел показать себя именно в России", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Теги: Глушаков Сборная России Промес
Сегодня, 09:41
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:10) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Сахалин
Чтоб показать себя на ЧМ - нужно быть или принимающей стороной или сперва показать себя в отборочных матчах... smirk

капитан очевидность, ты кого хотел удивить гениальной мыслью?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:51) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб показать себя на ЧМ - нужно быть или принимающей стороной или сперва показать себя в отборочных матчах... smirk


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
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