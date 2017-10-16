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Главный тренер "Черноморца": хотел бы сводить своих игроков в тюрьму

Главный тренер "Черноморца" Олег Дулуб прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:1) в матче чемпионата Украины.

"Довольно интересная игра. Очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Определенных моментов я даже не ожидал от своих игроков, поскольку у нас были интенсивные тренировки, и я опасался, что им не хватит свежести. Забив два мяча, мы отдали территорию, начали обороняться компактно, но пропустили после фланговой атаки. Очень рад этой победе, это заслуга всего тренерского штаба – как нового, так и старого. И, конечно же, футболистов, без них не было бы этой победы.

Поход на боулинг оказался фартовый? Его целью было снять психологическое напряжение перед этим матчем. Теперь я хотел бы пойти с ребятами в тюрьму. Говорю это искренне, чтобы показать им, что есть не только футбол, но и другая жизнь. Тогда футболисты начинают ценить то, что у них есть. И сумма в контрактах здесь уже не имеет никакого значения", - цитирует Дулуба Footboom.
Сегодня, 09:53
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:11) #
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Болеет за:
«Сибирь»
на войну своди - будет полезнее


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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