"Крылья Советов" поздравили Андрея Тихонова с днем рождения (фото)

С Днем рождения, Андрей Валерьевич!https://t.co/qZmojGVGNi — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 16, 2017

"Крылья Советов" поздравили главного тренера команды Андрея Тихонова с 47-летием."Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души поздравляет Андрея Валерьевича с днем рождения, желает ему успехов и больших побед вместе с "Крыльями", крепкого здоровья и семейного благополучия, – говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.