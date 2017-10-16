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"Крылья Советов" поздравили Андрея Тихонова с днем рождения (фото)

"Крылья Советов" поздравили главного тренера команды Андрея Тихонова с 47-летием.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" от всей души поздравляет Андрея Валерьевича с днем рождения, желает ему успехов и больших побед вместе с "Крыльями", крепкого здоровья и семейного благополучия, – говорится в сообщении пресс-службы самарского клуба.

Теги: Крылья Советов Тихонов
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Легенда номер 11


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Регистрация: 2.02.2017
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