Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените"

Комментатор Геннадий Орлов высказался относительно поражения "Зенита" от тульского "Арсенала" (0:1) в матче чемпионата России.

- "Зенит" вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с "Сосьедадом", то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит "Арсенал". Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

– Не умеют зенитовцы так атаковать?

– Тут нужны искусные футболисты.

– Таких и не хватило?

– Да их просто в "Зените" нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим - Дриусси и Кокорину, - цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 10:15
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну акуеть, пля...то распинались каких мегаталантов пригласил зенит, а теперь вдруг оказывается, что нет "искусных футболистов"...это орлов...
кстати, а почему он всё время хочет бдзюпу в состав пропихнуть? родственник что ли?
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: RRRHHH (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нужно еще пачку игроков, теперь искустных, выписать


--------------------
Одна жизнь, одна команда. СПАРТАК - НАВСЕГДА!
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Наш чемпионат становится почти как английский,но не в плане игры, а результатов, где аутсайдер чемпионата нередко обыгрывает лидера.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:22) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
стырый пердофлюгер, такая мразина))


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.