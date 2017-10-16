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В Греции игрок вытер исчезающий спрей об арбитра (видео)

Полузащитник греческого клуба "Ксанти" вытер спрей со своей бутцы об арбитра и получил за это желтую карточку.

Эпизод произошел на 40-й минуте матча чемпионата Греции между "Ксанти" и АЕК (1:1). Главный судья встречи Иоаннис Пападопулос обвел место штрафного удара в ворота гостей исчезающим спреем, которым забрызгал бутсу полузащитника Брито. Футболист в шутку вытер ее об ногу рефери и получил за это предупреждение.



Газета.Ru
Сегодня, 10:35
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(2)
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Яя уже в пути, рассизм надо искоренять, что такое позволяет этот снежок греческий!!!
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: safonas (Сегодня, 11:27) #
  • -1
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красную нужно было давать!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:10) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
судью еще в расизме не обвинили ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
A потом арбитр исчез вместе со спреем


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015
№4 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:59) #
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  •  (4)

Клоун чистый.Что за неуважение.Э р прямое оскорблкеьк.Нужно было удалить
Регистрация: 23.09.2016
№3 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 10:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Арбитр специально - нечаяно ему бутсу забрызгал, типа не стой так близко. А игрок намека не понял решил позаигрывать. Не вышло satisfied


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:58) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
негры, они такие непринуждённые...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 10:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 9.01.2009
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