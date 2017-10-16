В Греции игрок вытер исчезающий спрей об арбитра (видео)

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:35
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (2)
Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть (2)
10:15
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (25)
Геннадий Орлов: для позиционной атаки нужны искусные футболисты, таких просто нет в "Зените" (25)
09:41
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (4)
Денис Глушаков: Промес очень расстроен, потому что хотел показать себя именно на ЧМ в России (4)
Вчера, 23:35
Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам (8)
Виктор Булатов: сейчас можно сказать, что и "Спартак", и ЦСКА смогут навязать борьбу лидерам (8)
Вчера, 23:27
Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя (1)
Борис Игнатьев: Божович провел очень серьезную работу. "Арсенал" продемонстрировал желание постоять за себя (1)
Вчера, 23:10
Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали! (7)
Пресс-служба "Арсенала" - "Зениту": а мы вас предупреждали! (7)
Вчера, 23:04
"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты (5)
"Локомотив": посмотрели, как играют конкуренты (5)
Вчера, 23:01
Артем Дзюба: я не общаюсь с прессой (17)
Артем Дзюба: я не общаюсь с прессой (17)
Вчера, 22:23
Денис Глушаков: 13-й тур - сила (6)
Денис Глушаков: 13-й тур - сила (6)
Вчера, 22:18
Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли (5)
Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли (5)
Вчера, 21:48
Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео) (6)
Эванс Кангва: "Зенит" - лучшая команда России. Для нас и ничья была бы хороша (видео) (6)
Вчера, 21:38
Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда, "Зенит" точно ожидал победы (видео) (2)
Лука Джорджевич: "Арсенал" – маленькая команда, "Зенит" точно ожидал победы (видео) (2)
Вчера, 21:37
Бранислав Иванович: мы не играли на должном уровне (видео) (1)
Бранислав Иванович: мы не играли на должном уровне (видео) (1)
В Греции игрок вытер исчезающий спрей об арбитра (видео)
Полузащитник греческого клуба "Ксанти" вытер спрей со своей бутцы об арбитра и получил за это желтую карточку.
Эпизод произошел на 40-й минуте матча чемпионата Греции между "Ксанти" и АЕК (1:1). Главный судья встречи Иоаннис Пападопулос обвел место штрафного удара в ворота гостей исчезающим спреем, которым забрызгал бутсу полузащитника Брито. Футболист в шутку вытер ее об ногу рефери и получил за это предупреждение.
Газета.Ru
Эпизод произошел на 40-й минуте матча чемпионата Греции между "Ксанти" и АЕК (1:1). Главный судья встречи Иоаннис Пападопулос обвел место штрафного удара в ворота гостей исчезающим спреем, которым забрызгал бутсу полузащитника Брито. Футболист в шутку вытер ее об ногу рефери и получил за это предупреждение.
Газета.Ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.