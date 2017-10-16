В Греции игрок вытер исчезающий спрей об арбитра (видео)

Полузащитник греческого клуба "Ксанти" вытер спрей со своей бутцы об арбитра и получил за это желтую карточку.Эпизод произошел на 40-й минуте матча чемпионата Греции между "Ксанти" и АЕК (1:1). Главный судья встречи Иоаннис Пападопулос обвел место штрафного удара в ворота гостей исчезающим спреем, которым забрызгал бутсу полузащитника Брито. Футболист в шутку вытер ее об ногу рефери и получил за это предупреждение.