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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Кулаков: у многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20"
Полузащитник "Урала" Денис Кулаков рассказал, что уже ко всему привык в Екатеринбурге.
– К чему вы так и не привыкли в Екатеринбурге за то время, что играете в "Урале"?
– Ко всему привык! Все нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре "+15" градусов!
– Что спрашивают про Екатеринбург люди, которые никогда не были в этом городе?
– Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20" градусов. Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.
– Был ли момент за то время, что вы играете в "Урале", о котором сожалеете и хотите изменить?
– Есть такой момент. В полуфинале Кубка России мне на последних минутах арбитр показал желтую карточку. Перед игрой не знал, что если получу карточку, то буду пропускать финал. И, конечно, если бы была возможность, я бы все перемотал и не получил бы ее. Очень был расстроен из-за того, что не смог сыграть в финале, - приводит слова Кулакова официальный сайт "Урала".
– К чему вы так и не привыкли в Екатеринбурге за то время, что играете в "Урале"?
– Ко всему привык! Все нравится. Здесь компактный город. Пробки если есть, то они минимальные. К примеру, доехать из центра на тренировку можно за 20-30 минут. И погода нас радует в этом году. В октябре "+15" градусов!
– Что спрашивают про Екатеринбург люди, которые никогда не были в этом городе?
– Многих интересуют климатические условия. У многих ассоциация, что на Урале в октябре снег по колено и "-20" градусов. Мы видим, что это не так. Рассказываю, что иногда здесь теплее, чем в Киеве.
– Был ли момент за то время, что вы играете в "Урале", о котором сожалеете и хотите изменить?
– Есть такой момент. В полуфинале Кубка России мне на последних минутах арбитр показал желтую карточку. Перед игрой не знал, что если получу карточку, то буду пропускать финал. И, конечно, если бы была возможность, я бы все перемотал и не получил бы ее. Очень был расстроен из-за того, что не смог сыграть в финале, - приводит слова Кулакова официальный сайт "Урала".
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