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Александр Бубнов: думаю, "Амкар" хотя бы один гол в ворота "Тосно" сообразит

Известный эксперт Александр Бубнов считает, что "Амкар" одержит домашнюю победу над "Тосно" (1:0) в матче 13-го тура премьер-лиги.

"Амкар" уходит на перерыв в прекрасном настроении, выдав успешную серию, поднявшись со дна таблицы в середину. Думаю, в Перми хотя бы один гол в ворота "Тосно" хозяева сообразят. Прогноз – 1:0", – приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Амкар Тосно
Сегодня, 10:53
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№1 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:26) #
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Какой Саша Бубнов эксперт всем известно.
Регистрация: 26.08.2010
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