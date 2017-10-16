Ромелу Лукаку: постоянно слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал это"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал критику о том, что он забивает мало мячей в ворота сильных команд."Многие нападающие упускают куда более выгодные шансы, чем я в игре с "Ливерпулем". А я постоянно слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал это".Такие у людей стереотипы. Но моя статистика в АПЛ довольно неплохая, а команда выступает очень хорошо", - цитирует бельгийского футболиста FourFourTwo.Лукаку в нынешнем сезоне забил 11 голов в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед".