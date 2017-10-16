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Ромелу Лукаку: постоянно слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал это"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал критику о том, что он забивает мало мячей в ворота сильных команд.

"Многие нападающие упускают куда более выгодные шансы, чем я в игре с "Ливерпулем". А я постоянно слышу в свой адрес: "Ром не сделал то, Ром не сделал это".

Такие у людей стереотипы. Но моя статистика в АПЛ довольно неплохая, а команда выступает очень хорошо", - цитирует бельгийского футболиста FourFourTwo.

Лукаку в нынешнем сезоне забил 11 голов в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:58
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