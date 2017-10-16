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"Спартак" предостерег болельщиков от использования пиротехники

"Спартак" обратился к болельщикам с просьбой отказаться от использования пиротехники на домашнем матче Лиги чемпионов против испанской "Севильи".

"Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры", - говорится на официальном сайте "Спартака".

Напомним, в сентябре УЕФА после инцидента на матче с "Марибором" наказал "Спартак", оштрафовав на 60 тысяч евро и запретив "красно-белым" продавать билеты на следующий выездной матч команды в еврокубках - 1 ноября против "Севильи".
Теги: Спартак
Сегодня, 11:24
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:28) #
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ЦСКА
Пчелы против меда.


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Регистрация: 3.11.2013
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