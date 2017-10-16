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Сборная России опустилась еще на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА. По состоянию на 16 октября команда Станислава Черчесова занимает рекордно низкое 65-е место.

Напомним, в октябре сборная России провела товарищеские встречи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1).

ТАСС
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:29
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(0)
№5 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Лукоморье
Вот это меня удивило:
Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Верхушка осталась без изменений. В лидерах – Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия... А вот сборная Украины потеряла шесть позиций и сейчас занимает 30-е место.
Неужели мы в два раза хуже?

по твоей логике Германия в 2 раза сильнее Бразилии и в 4 раза Аргентины)))))))))


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№4 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:17) #
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  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Вот это меня удивило:
Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных команд. Верхушка осталась без изменений. В лидерах – Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия... А вот сборная Украины потеряла шесть позиций и сейчас занимает 30-е место.

Неужели мы в два раза хуже?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Какой тренер, такие и успехи.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: safonas (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (3)

официальных матчей нет , вот и падает


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:33) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
странно. вроде там Зенит играет , а сборная падает...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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