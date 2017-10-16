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Евгений Бушманов: у "Спартака" есть шансы не только добыть ничью в матче с "Севильей", но и выиграть

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов высказался относительно предстоящего домашнего матча Лиги чемпионов, в котором "Спартак" сыграет с "Севильей".

- Сможет ли "Спартак" взять хотя бы одно очко в матче с "Севильей"?

- Думаю, что у красно-белых есть шансы не только добыть ничью, но и выиграть эту встречу. Конечно, соперник очень серьезный, но и "Ливерпуль" был таким же. Понятно, что у "Ливерпуля" было игровое преимущество, но в итоге результат встречи с ним оказался положительным. Мне кажется, что "Спартак" преодолевает тот кризис и спад, который был у команды в начале сезона. В последних матчах видно, что красно-белые выходят из того состояния и начинают быть похожими на себя образца прошлого сезона.

- Действительно, перед встречей с "Севильей" "Спартак" впервые одержал две победы в чемпионате. Насколько это важно психологически?

- Не секрет, что победы всегда добавляют уверенности. Команда уже с другим настроением будет работать и готовиться к матчу Лиги чемпионов.

Думаю, что пауза на игры сборной пошла "Спартаку" на пользу. Промес не уезжал в национальную команду из-за травмы, он подлечился и это дало возможность "Спартаку" готовиться в более-менее полном составе. В матче с "Ахматом" москвичи уже выглядели достаточно неплохо. В том числе и отдохнувшие Глушаков и Промес, - цитирует Бушманова "euro-football.ru".
Теги: Бушманов Спартак
Сегодня, 11:35
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№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Лукоморью

Иди ты в свое стойло.
Знай свое место!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:45) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем давать вторые шансы одному и тому же м...ку? Вам что, придурков на планете мало? Выбери другого. Разнообразь свои страданья.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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