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Главный тренер "Шерифа": "Локомотив" – команда с большой историей

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин высказался относительно предстоящего матча Лиги Европы с московским "Локомотивом".

– Какова атмосфера в команде перед игрой в Лиге Европы?

– Настрой в команде хороший - в воскресенье одержали победу в чемпионате. Лига Европы – это праздник футбола, мотивация будет еще выше. Уверен, ребята сделают все для победы.

Знаем, с кем предстоит играть. "Локомотив" – команда с большой историей. Начиная с понедельника, будем готовиться к игре как в физическом, так и в психологическом плане. Постараемся показать хороший результат, - приводит слова Бордина официальный сайт "Шерифа".
Теги: Локомотив Шериф
Сегодня, 11:57
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