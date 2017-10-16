Главный тренер "Шерифа": "Локомотив" – команда с большой историей

Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин высказался относительно предстоящего матча Лиги Европы с московским "Локомотивом".– Настрой в команде хороший - в воскресенье одержали победу в чемпионате. Лига Европы – это праздник футбола, мотивация будет еще выше. Уверен, ребята сделают все для победы.Знаем, с кем предстоит играть. "Локомотив" – команда с большой историей. Начиная с понедельника, будем готовиться к игре как в физическом, так и в психологическом плане. Постараемся показать хороший результат, - приводит слова Бордина официальный сайт "Шерифа".