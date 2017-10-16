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Матч "Шериф" - "Локомотив" будут судить венгерские арбитры

Венгерская бригада арбитров во главе с Иштваном Водом рассудит группового этапа Лиги Европы между молдавским "Шерифом" и московским "Локомотивом".

Встреча состоится 19 октября в Тирасполе. Лайнсменами матча назначены Иштван Ольберт и Петер Береттян, дополнительные ассистенты - Ференц Карако и Йожеф Эрдош, резервный арбитр - Теодорос Георгиу.

УЕФА
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:24
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