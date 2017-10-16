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Делегация "Севильи" посетила Красную площадь (фото)

Игроки и тренеры "Севильи" прогулялись по Красной площади в Москве в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов, информирует пресс-служба испанцев в твиттере.

Матч "Спартак" - "Севилья" состоится 17 октября. Начало – в 21:45 мск.

Теги: Севилья
Сегодня, 12:56
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(3)
№5 Написал: bet2 (Сегодня, 13:50) #
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Прогнозы футбольных матчей m o i s t a v k i . r u
Регистрация: 16.10.2017
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
zenit47,
Игроков МЮ знают намного лучше в России, чем игроков Севильи, кроме Парехи 90% даже 3-х футболистов назвать не сможет, не загуглив состав испанцев.

соглашусь!
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Терек»
zenit47,
Игроков МЮ знают намного лучше в России, чем игроков Севильи, кроме Парехи 90% даже 3-х футболистов назвать не сможет, не загуглив состав испанцев.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (3)
online

Изуродуют нас они.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы! МЮ с таким пафосом были, как будто главы стран приехали. с кучей охранников.
Регистрация: 17.05.2013
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