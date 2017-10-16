Делегация "Севильи" посетила Красную площадь (фото)

Игроки и тренеры "Севильи" прогулялись по Красной площади в Москве в преддверии матча 3-го тура Лиги чемпионов, информирует пресс-служба испанцев в твиттере.Матч "Спартак" - "Севилья" состоится 17 октября. Начало – в 21:45 мск.