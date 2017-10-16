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Матч ЦСКА - "Базель" обслужат голландские судьи

УЕФА назначил голландскую бригаду арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Базелем".

Встречу будет обслуживать Бьорн Куйперс. Помощники на линии – Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, дополнительные ассистенты – Сердар Гезюбююк и Деннис Хиглер.

УЕФА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:08
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№1 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все равно, как если бы белорусов судить поставили. Как бы к этому бельгийцы отнеслись, интересно. wink
Регистрация: 22.09.2009
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