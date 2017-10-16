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Матч "Зенит" - "Русенборг" будут судить немцы

Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером будет работать на игре Лиги Европы между "Зенитом" и "Русенборгом", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Хоффенхайм" – "Истанбул" доверен российскому рефери Алексею Еськову. Ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Четвертый рефери – Валерий Данченко, дополнительные ассистенты – Михаил Вилков и Владимир Москалев.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:36
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