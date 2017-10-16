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Шэй Гивен: Манчини в "Манчестер Сити" испортил отношения вообще со всеми

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Шэй Гивен рассказал о совместной работе с нынешним наставником "Зенита" Роберто Манчини.

"Я не мог работать с Роберто Манчини. Мы слышали, что когда в 2008 году его уволили из "Интера", вся команда закатила шикарную вечеринку. К тому моменту, когда я уходил из "Ман Сити" в 2011-м, я был готов сам закатить вечеринку.

Высоко ты ценишь игрока или нет, но ты рассчитываешь на него и хочешь, чтобы он показывал свою лучшую игру, ты хочешь, чтобы весь клуб двигался вперед.

Манчини испортил отношения со всеми. Когда я говорю "со всеми", я имею в виду "вообще со всеми" – с игроками, тренерским штабом, физиотерапевтами, экипировщиками, пресс-службой, поварами, даже парнями с парковки!" – написал Гивен в своей автобиографии.

Sports.ru
Теги: Манчини
Сегодня, 13:42
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№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не знаю.. кокошке нравится. про шлюбу не скажу


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:30) #
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online

Цитата: ckorp
Дальше что?

Ничего. Улыбаемся и машем

Нам посмеяться, вам -рыдать
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
О чем было говорено бомжам стократно.

Вас можно уважать-вы, Михаил, вхожи во все двери петербурского футбола, раз вы стократно предупреждали руководителей Зенита, о скверном Роберто. Браво! Или Вы, все же, под словом "бомжи" подразумеваете только болельщиков славной команды Зенит, кои бывают разными: богатыми и бедными, с квартирами и без, уважаемыми и не очень, образованными и птушниками... Если вы предупреждали мирпредержащих, а они, такие хамы негодные, не вняли Вам, ну это еще ничего. Но если, все же, это было сказано в сторону болел, то задумайтесь, что они могли с этим поделать? Перекрыть Невскую перспективу, чтобы Манчини не назначали? Или угнать самолет с ним на борту с посадкой в Италии? Предположу, вероятно, именно с вашей подачи и был выбран Каррера. Тогда подскажите, как нам быть? А если серьезно: кто-то из наших им восторгался невмеру, а Вы и сообщили им правду... ну и? Дальше что?

Смотрящий,
Составьте пожалуйста письмо с жалобой, будем собирать подписи, чтобы его отстранили. Будьте первым.
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Да не может быть. Манчини , он же такой белый и пушистый зайчик. Как Луческу, который зайчиком милым победоносной поступью под бурные овации местных бомжей шёл в Зенит завоёвывать бесконечные трофеи и через полгода был оплёван этими же бомжиками. Спалетти - это не то - кричали они. Луческу - вот оно.

Эй, что там с Манчини? Пока он то? Или уже не то? Слюней поднакопите - скоро понадобятся.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 14:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Манчини это родственник Цыгана . Сам из себя ничего не представляет, но во всём все виноваты. Пидерские, ещё не представляют во что вляпались : он думает, что сейчас так и будет Манная небесная с неба падать и все к нему поедут играть, но к нам , как говаривал Карпин : никто бл. не поедет...Так - себе, не сильнее румына, но такой же пизда.ол...
Регистрация: 10.01.2014
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:01) #
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online

Цитата: Смотрящий
Есть и в Питере люди, желающие во всём убедиться на собственном опыте.

Фурс например. Но он реально eбнyтый, на всю макушку.

А вот теперь еще представьте что нет теперь Сарсании который был противовесом всей этой склочной маленькой кампании. И при живом и недовольном Дзюбе. Да тут просто одна искра.......
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 13:59) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Он на послематчевой вчера почти послал корреспондента


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
О чем было говорено бомжам стократно.


Есть и в Питере люди, желающие во всём убедиться на собственном опыте.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:45) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть надежда, что в Зените он не изменится. smiley
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:44) #
  • +7
  •  (15)
online

О чем было говорено бомжам стократно.
Регистрация: 3.03.2007
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