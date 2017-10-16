Шэй Гивен: Манчини в "Манчестер Сити" испортил отношения вообще со всеми

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Шэй Гивен рассказал о совместной работе с нынешним наставником "Зенита" Роберто Манчини."Я не мог работать с Роберто Манчини. Мы слышали, что когда в 2008 году его уволили из "Интера", вся команда закатила шикарную вечеринку. К тому моменту, когда я уходил из "Ман Сити" в 2011-м, я был готов сам закатить вечеринку.Высоко ты ценишь игрока или нет, но ты рассчитываешь на него и хочешь, чтобы он показывал свою лучшую игру, ты хочешь, чтобы весь клуб двигался вперед.Манчини испортил отношения со всеми. Когда я говорю "со всеми", я имею в виду "вообще со всеми" – с игроками, тренерским штабом, физиотерапевтами, экипировщиками, пресс-службой, поварами, даже парнями с парковки!" – написал Гивен в своей автобиографии.