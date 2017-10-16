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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Николаев: нет смысла сравнивать результаты Манчини и Луческу в "Зените"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от тульского "Арсенала" в 13-м туре РФПЛ (0:1).
- Туляки выиграли по делу. «Зенит» не настроился на игру, «Арсенал» приехал оказать сопротивление команде, занимающей 1-е место. Отрицательный результат — следствие плохого настроя «Зенита». Можно говорить, что не играли аргентинцы, но это не должно быть причиной поражения для такой команды, как «Зенит». В клубе собраны футболисты высочайшего уровня, все должны выходить на игры в полном настрое, а не так, как вчера, по крайней мере, в 1-м тайме.
- Манчини идет по графику Луческу — 8 побед, 4 ничьи, 1 поражение в чемпионата. Оба тренера проиграли в 13-м туре. Возможно ли в этом сезоне повторение прошлогоднего сценария? У команд есть что-то общее, кроме статистики?
- У этих команд нет ничего общего. У Луческу не было возможности приобрести таких футболистов, каких купили для Манчини. Руководство практически все сделало для итальянца. Полагаю, в клубе внесут коррективы в связи с утратой Константина Сергеевича Сарсании. Почти все футболисты были связаны с ним. Возможно, из-за этой трагедии футболисты не могли вчера сыграть на 100%. Нет смысла сравнивать графики Манчини и Луческу. Повторения прошлого сезона «Зенит» не допустит. На длинной дистанции с таким подбором футболистов не должно возникнуть проблем.
Спорт день за днем
- Туляки выиграли по делу. «Зенит» не настроился на игру, «Арсенал» приехал оказать сопротивление команде, занимающей 1-е место. Отрицательный результат — следствие плохого настроя «Зенита». Можно говорить, что не играли аргентинцы, но это не должно быть причиной поражения для такой команды, как «Зенит». В клубе собраны футболисты высочайшего уровня, все должны выходить на игры в полном настрое, а не так, как вчера, по крайней мере, в 1-м тайме.
- Манчини идет по графику Луческу — 8 побед, 4 ничьи, 1 поражение в чемпионата. Оба тренера проиграли в 13-м туре. Возможно ли в этом сезоне повторение прошлогоднего сценария? У команд есть что-то общее, кроме статистики?
- У этих команд нет ничего общего. У Луческу не было возможности приобрести таких футболистов, каких купили для Манчини. Руководство практически все сделало для итальянца. Полагаю, в клубе внесут коррективы в связи с утратой Константина Сергеевича Сарсании. Почти все футболисты были связаны с ним. Возможно, из-за этой трагедии футболисты не могли вчера сыграть на 100%. Нет смысла сравнивать графики Манчини и Луческу. Повторения прошлого сезона «Зенит» не допустит. На длинной дистанции с таким подбором футболистов не должно возникнуть проблем.
Спорт день за днем
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