Андрей Николаев: нет смысла сравнивать результаты Манчини и Луческу в "Зените"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Николаев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от тульского "Арсенала" в 13-м туре РФПЛ (0:1).- Туляки выиграли по делу. «Зенит» не настроился на игру, «Арсенал» приехал оказать сопротивление команде, занимающей 1-е место. Отрицательный результат — следствие плохого настроя «Зенита». Можно говорить, что не играли аргентинцы, но это не должно быть причиной поражения для такой команды, как «Зенит». В клубе собраны футболисты высочайшего уровня, все должны выходить на игры в полном настрое, а не так, как вчера, по крайней мере, в 1-м тайме.- У этих команд нет ничего общего. У Луческу не было возможности приобрести таких футболистов, каких купили для Манчини. Руководство практически все сделало для итальянца. Полагаю, в клубе внесут коррективы в связи с утратой Константина Сергеевича Сарсании. Почти все футболисты были связаны с ним. Возможно, из-за этой трагедии футболисты не могли вчера сыграть на 100%. Нет смысла сравнивать графики Манчини и Луческу. Повторения прошлого сезона «Зенит» не допустит. На длинной дистанции с таким подбором футболистов не должно возникнуть проблем.