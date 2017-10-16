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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: нас ждет матч против команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопросы журналистов в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов с "Севильей", передает корреспондент Rusfootball.info
- К матчу с "Ахматом" вернулись травмированные Глушаков и Промес. Не было ли риска, может, их стоило попридержать? И когда ждать возвращения остальных?
- Никакого риска не было. Если они готовы играть, значит, они играют. Зобнину осталось восстанавливаться где-то месяц, Зе Луишу две недели.
- Не тревожит ли вас то, что много допускает ошибок Таски, в чем причина? И если информация о непродлении с ним контракта правда, стоит ли делать ставку на него?
- Я повторяю, если играть в футбол, случаются ошибки. Я не думаю, что здесь суть в контракте, когда он выходит на поле, он профессионально относится к своему делу. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что ошибки совершает каждый. В футболе, увы, такое происходит.
- Массимо, ничья с "Ливерпулем" стала приемлемым результатом для "Спартака", но для того, чтобы выходить из группы надо побеждать. В связи с этим будет ли меняться тактика на предстоящий матч?
- "Спартак" отталкивается от соперника, мы всегда выходим на поле ради победы, но на поле присутствует так же и противник, который позволяет или не позволяет что-то выполнять на поле. С "Ливерпулем" что-то получилось, но мы сыграли оборонительную игру. Но не потому что мы этого хотели, а потому что англичане заставили нас так сыграть. Завтра нас ждет матч против другой сильной команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд, поэтому я думаю, будет не так легко, как кажется. Это госпожа команда.
- К матчу с "Ахматом" вернулись травмированные Глушаков и Промес. Не было ли риска, может, их стоило попридержать? И когда ждать возвращения остальных?
- Никакого риска не было. Если они готовы играть, значит, они играют. Зобнину осталось восстанавливаться где-то месяц, Зе Луишу две недели.
- Не тревожит ли вас то, что много допускает ошибок Таски, в чем причина? И если информация о непродлении с ним контракта правда, стоит ли делать ставку на него?
- Я повторяю, если играть в футбол, случаются ошибки. Я не думаю, что здесь суть в контракте, когда он выходит на поле, он профессионально относится к своему делу. Я не волнуюсь по этому поводу, потому что ошибки совершает каждый. В футболе, увы, такое происходит.
- Массимо, ничья с "Ливерпулем" стала приемлемым результатом для "Спартака", но для того, чтобы выходить из группы надо побеждать. В связи с этим будет ли меняться тактика на предстоящий матч?
- "Спартак" отталкивается от соперника, мы всегда выходим на поле ради победы, но на поле присутствует так же и противник, который позволяет или не позволяет что-то выполнять на поле. С "Ливерпулем" что-то получилось, но мы сыграли оборонительную игру. Но не потому что мы этого хотели, а потому что англичане заставили нас так сыграть. Завтра нас ждет матч против другой сильной команды, которая выиграла три Лиги Европы подряд, поэтому я думаю, будет не так легко, как кажется. Это госпожа команда.
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