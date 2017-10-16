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Денис Глушаков: наконец-то сыграю, матч с "Ливерпулем" было сложно смотреть с трибуны

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не стал выделять кого-то из игроков предстоящего соперника по матчу Лиги чемпионов - "Севильи", передает корреспондент Rusfootball.info.

- Денис, Станислав Черчесов, комментируя ваш невызов в сборную, сказал, что нужно восстановить силы, залечить травмы и привести мысли в порядок. Удалось ли все это сделать и как себя чувствовали в игре против "Ахмата"?

- С мыслями у меня вроде все нормально, за паузу я подтянул физическое состояние и залечил все свои травмы. Так что, кажется, нормально сыграл, всегда есть кому-то что-то доказывать. В первую очередь, самому себе.

- Кого знаешь из команды "Севилья", кого бы выделил и вообще, какие ощущение перед матчем?

- Никого выделять не стоит, это хорошая команда, бегущая и быстрая, играет в топ-чемпионате. Про ощущения: наконец-то сыграю с "Севильей", было очень сложно смотреть с трибуны на матч с "Ливерпулем", очень хотелось сыграть самому. Так что все желание придержал.

- Денис, Массимо сказал про "Севилью", что она Госпожа Команда. Что нужно сделать завтра "Спартаку", чтоб стать господином?

- Мы играем дома при фантастической поддержке, так что надо просто выложиться на все сто. Это футбол. "Севилья" играет сама и позволяет сопернику тоже играть. Все зависит от нас.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:42
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