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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: наконец-то сыграю, матч с "Ливерпулем" было сложно смотреть с трибуны
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не стал выделять кого-то из игроков предстоящего соперника по матчу Лиги чемпионов - "Севильи", передает корреспондент Rusfootball.info.
- Денис, Станислав Черчесов, комментируя ваш невызов в сборную, сказал, что нужно восстановить силы, залечить травмы и привести мысли в порядок. Удалось ли все это сделать и как себя чувствовали в игре против "Ахмата"?
- С мыслями у меня вроде все нормально, за паузу я подтянул физическое состояние и залечил все свои травмы. Так что, кажется, нормально сыграл, всегда есть кому-то что-то доказывать. В первую очередь, самому себе.
- Кого знаешь из команды "Севилья", кого бы выделил и вообще, какие ощущение перед матчем?
- Никого выделять не стоит, это хорошая команда, бегущая и быстрая, играет в топ-чемпионате. Про ощущения: наконец-то сыграю с "Севильей", было очень сложно смотреть с трибуны на матч с "Ливерпулем", очень хотелось сыграть самому. Так что все желание придержал.
- Денис, Массимо сказал про "Севилью", что она Госпожа Команда. Что нужно сделать завтра "Спартаку", чтоб стать господином?
- Мы играем дома при фантастической поддержке, так что надо просто выложиться на все сто. Это футбол. "Севилья" играет сама и позволяет сопернику тоже играть. Все зависит от нас.
- Денис, Станислав Черчесов, комментируя ваш невызов в сборную, сказал, что нужно восстановить силы, залечить травмы и привести мысли в порядок. Удалось ли все это сделать и как себя чувствовали в игре против "Ахмата"?
- С мыслями у меня вроде все нормально, за паузу я подтянул физическое состояние и залечил все свои травмы. Так что, кажется, нормально сыграл, всегда есть кому-то что-то доказывать. В первую очередь, самому себе.
- Кого знаешь из команды "Севилья", кого бы выделил и вообще, какие ощущение перед матчем?
- Никого выделять не стоит, это хорошая команда, бегущая и быстрая, играет в топ-чемпионате. Про ощущения: наконец-то сыграю с "Севильей", было очень сложно смотреть с трибуны на матч с "Ливерпулем", очень хотелось сыграть самому. Так что все желание придержал.
- Денис, Массимо сказал про "Севилью", что она Госпожа Команда. Что нужно сделать завтра "Спартаку", чтоб стать господином?
- Мы играем дома при фантастической поддержке, так что надо просто выложиться на все сто. Это футбол. "Севилья" играет сама и позволяет сопернику тоже играть. Все зависит от нас.
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