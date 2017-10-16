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Квинси Промес опубликовал ролик о своей жизни в России (видео)

Полузащитник "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промес выложил в Инстаграме видео, посвященное его жизни в России.

Welcome to Russia. This is my life. ????

A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 14:54
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