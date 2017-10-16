Квинси Промес опубликовал ролик о своей жизни в России (видео)

Welcome to Russia. This is my life. ???? A post shared by Quincy Promes (@qpromes) on Oct 16, 2017 at 4:08am PDT

Полузащитник "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промес выложил в Инстаграме видео, посвященное его жизни в России.