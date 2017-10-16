Валерий Карпин: "Севилья" - фаворит, но, конечно, легко ей не будет

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение по поводу предстоящего матча "Спартак" - "Севилья" в Лиге чемпионов, передает AS."У "Спартака" не удался старт в чемпионате России, к тому же были проблемы с травмами у игроков.Но "Спартак" все-таки чемпион России, у них получилось не проиграть "Ливерпулю". "Севилья" является фаворитом в этой встрече, но, конечно, легко ей не будет", – сказал Карпин.