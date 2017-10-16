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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Карпин: "Севилья" - фаворит, но, конечно, легко ей не будет
Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение по поводу предстоящего матча "Спартак" - "Севилья" в Лиге чемпионов, передает AS.
"У "Спартака" не удался старт в чемпионате России, к тому же были проблемы с травмами у игроков.
Но "Спартак" все-таки чемпион России, у них получилось не проиграть "Ливерпулю". "Севилья" является фаворитом в этой встрече, но, конечно, легко ей не будет", – сказал Карпин.
"У "Спартака" не удался старт в чемпионате России, к тому же были проблемы с травмами у игроков.
Но "Спартак" все-таки чемпион России, у них получилось не проиграть "Ливерпулю". "Севилья" является фаворитом в этой встрече, но, конечно, легко ей не будет", – сказал Карпин.
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