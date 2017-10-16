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Валерий Карпин: "Севилья" - фаворит, но, конечно, легко ей не будет

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин высказал мнение по поводу предстоящего матча "Спартак" - "Севилья" в Лиге чемпионов, передает AS.

"У "Спартака" не удался старт в чемпионате России, к тому же были проблемы с травмами у игроков.

Но "Спартак" все-таки чемпион России, у них получилось не проиграть "Ливерпулю". "Севилья" является фаворитом в этой встрече, но, конечно, легко ей не будет", – сказал Карпин.
Теги: Карпин Спартак Севилья
Сегодня, 14:58
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6
(1)
№6 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Подлизнул и нашим и вашим))

Ваши вообще не играют в еврокубках.да и не играли никогда


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 15:37) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Подлизнул и нашим и вашим))
Регистрация: 7.05.2017
№4 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Именно, именно так. Спартак фаварит встречи, а Севилья-фаворит. Редактор все правильно наредактировал Хотя, конечно-он сапожник без сапог.

Писал он про Севилью с ошибкой,но,ведь можно чуть-чуть перевернуть ,правда?


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 91800bsp
Точно фавАрит?

Именно, именно так. Спартак фаварит встречи, а Севилья-фаворит. Редактор все правильно наредактировал smirk Хотя, конечно-он сапожник без сапог. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 15:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Фаварит чего нибудь наварит?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:03) #
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  •  (2)
online

Точно фавАрит?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
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