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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Чухрий: амбиции сборной России соответствуют ее рейтингу ФИФА
Бывший руководитель московского представительства ФИФА Валерий Чухрий прокомментировал положение сборной России в обновленном рейтинге ФИФА.
"Можно сколько угодно спорить, насколько объективен рейтинг или наоборот, но довольно большой процент показывает реальное состояние дел в национальном футболе. И это подтверждается даже нашими с вами ожиданиями от выступления сборной.
Сейчас большинство болельщиков мечтает выйти из группы на чемпионате мира. Мы поняли, где находимся, и амбиции у нас соответствующие", — рассказал Чухрий в интервью "Газете.Ru".
"Можно сколько угодно спорить, насколько объективен рейтинг или наоборот, но довольно большой процент показывает реальное состояние дел в национальном футболе. И это подтверждается даже нашими с вами ожиданиями от выступления сборной.
Сейчас большинство болельщиков мечтает выйти из группы на чемпионате мира. Мы поняли, где находимся, и амбиции у нас соответствующие", — рассказал Чухрий в интервью "Газете.Ru".
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