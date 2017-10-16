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Валерий Чухрий: амбиции сборной России соответствуют ее рейтингу ФИФА

Бывший руководитель московского представительства ФИФА Валерий Чухрий прокомментировал положение сборной России в обновленном рейтинге ФИФА.

"Можно сколько угодно спорить, насколько объективен рейтинг или наоборот, но довольно большой процент показывает реальное состояние дел в национальном футболе. И это подтверждается даже нашими с вами ожиданиями от выступления сборной.

Сейчас большинство болельщиков мечтает выйти из группы на чемпионате мира. Мы поняли, где находимся, и амбиции у нас соответствующие", — рассказал Чухрий в интервью "Газете.Ru".
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:15
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