В сборную ФНЛ на матч с итальянцами вызваны 18 футболистов

Главный тренер сборной Футбольной национальной лиги Юрий Газзаев назвал состав на товарищеский матч со сборной итальянской серии В.Игра состоится 28 ноября в Италии. Обе команды будут составлены из игроков не старше 1996 года рождения.Полностью состав сборной ФНЛ выглядит следующим образом:– Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Тюмень");– Артем Сокол, Александр Лихачев (оба - "Спартак-2"), Павел Маслов, Павел Шакуро (оба - "Тюмень"), Константин Плиев ("Волгарь"), Томас Рукас ("Зенит-2"),– Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов (оба - "Спартак-2"), Владлен Бабаев ("Волгарь"), Виталий Горулев ("Зенит-2"), Данил Фомин ("Олимпиец"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Андрей Мостовой ("Химки"), Сергей Серченков ("Оренбург"),– Артем Юсупов ("Тюмень"), Александр Соболев ("Томь").