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В сборную ФНЛ на матч с итальянцами вызваны 18 футболистов

Главный тренер сборной Футбольной национальной лиги Юрий Газзаев назвал состав на товарищеский матч со сборной итальянской серии В.

Игра состоится 28 ноября в Италии. Обе команды будут составлены из игроков не старше 1996 года рождения.

Полностью состав сборной ФНЛ выглядит следующим образом:

Вратари – Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Тюмень");

Защитники – Артем Сокол, Александр Лихачев (оба - "Спартак-2"), Павел Маслов, Павел Шакуро (оба - "Тюмень"), Константин Плиев ("Волгарь"), Томас Рукас ("Зенит-2"),

Полузащитники – Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов (оба - "Спартак-2"), Владлен Бабаев ("Волгарь"), Виталий Горулев ("Зенит-2"), Данил Фомин ("Олимпиец"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Андрей Мостовой ("Химки"), Сергей Серченков ("Оренбург"),

Нападающие – Артем Юсупов ("Тюмень"), Александр Соболев ("Томь").

ФНЛ
Сегодня, 15:23
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:02) #
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о, у нас и такая есть, даже не знал если честно


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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