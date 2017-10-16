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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В сборную ФНЛ на матч с итальянцами вызваны 18 футболистов
Главный тренер сборной Футбольной национальной лиги Юрий Газзаев назвал состав на товарищеский матч со сборной итальянской серии В.
Игра состоится 28 ноября в Италии. Обе команды будут составлены из игроков не старше 1996 года рождения.
Полностью состав сборной ФНЛ выглядит следующим образом:
Вратари – Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Тюмень");
Защитники – Артем Сокол, Александр Лихачев (оба - "Спартак-2"), Павел Маслов, Павел Шакуро (оба - "Тюмень"), Константин Плиев ("Волгарь"), Томас Рукас ("Зенит-2"),
Полузащитники – Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов (оба - "Спартак-2"), Владлен Бабаев ("Волгарь"), Виталий Горулев ("Зенит-2"), Данил Фомин ("Олимпиец"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Андрей Мостовой ("Химки"), Сергей Серченков ("Оренбург"),
Нападающие – Артем Юсупов ("Тюмень"), Александр Соболев ("Томь").
ФНЛ
Игра состоится 28 ноября в Италии. Обе команды будут составлены из игроков не старше 1996 года рождения.
Полностью состав сборной ФНЛ выглядит следующим образом:
Вратари – Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Тюмень");
Защитники – Артем Сокол, Александр Лихачев (оба - "Спартак-2"), Павел Маслов, Павел Шакуро (оба - "Тюмень"), Константин Плиев ("Волгарь"), Томас Рукас ("Зенит-2"),
Полузащитники – Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов (оба - "Спартак-2"), Владлен Бабаев ("Волгарь"), Виталий Горулев ("Зенит-2"), Данил Фомин ("Олимпиец"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Андрей Мостовой ("Химки"), Сергей Серченков ("Оренбург"),
Нападающие – Артем Юсупов ("Тюмень"), Александр Соболев ("Томь").
ФНЛ
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