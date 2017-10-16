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"Челси" лишился на месяц Виктора Мозеса

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес выбыл на срок не менее четырех недель, информирует The Telegraph.

Мозес получил травму подколенного сухожилия в матче 8-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:2). Напомним, ранее из-за подобного повреждения выбыли из строя нападающий Альваро Мората и полузащитник Н'Голо Канте.

Отмечается, что Мората близок к возвращению в строй и, возможно, сыграет в среду в Лиге чемпионов против "Ромы".
Теги: Челси
Сегодня, 15:34
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