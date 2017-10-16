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Валерий Карпин: может, у меня снова появятся предложения из Испании, я готов

Российский тренер Валерий Карпин сообщил, что не против снова поработать в Испании.

"В "Мальорке" у меня многое не получилось, но, думаю, что я снова готов тренировать в Испании. Может, после этого интервью у меня появится предложение, посмотрим", - цитирует Карпина AS.
Теги: Карпин
Сегодня, 15:40
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№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Валера, сиди ровно на одном месте. Ты физрук, а не тренер.

C Валерой мы так же как и щас Каррерой играли на 3 фронта и закончили чемпионат помоему на 4 месте,а в Лиге чемпионов заняли 3 место,обыграли 2 раза Жилину и один раз Марсель.Потом попали в Лигу Европы где вышли в 1/4.Я буду очень не против если так же выступим и в этот раз.Хотя с этим составом и тренером можно больше!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Валера, сиди ровно на одном месте. Ты физрук, а не тренер.

Валера в Спартаке,с довольно скромным по меркам рфпл составом всегда боролся за медали wink не городили б вы куйни


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 15:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Валера, сиди ровно на одном месте. Ты физрук, а не тренер.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 15:46) #
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  •  (3)
online

Помощником в тандем к Кучуку.
Регистрация: 18.03.2013
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