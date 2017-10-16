Валерий Карпин: может, у меня снова появятся предложения из Испании, я готов

Российский тренер Валерий Карпин сообщил, что не против снова поработать в Испании."В "Мальорке" у меня многое не получилось, но, думаю, что я снова готов тренировать в Испании. Может, после этого интервью у меня появится предложение, посмотрим", - цитирует Карпина AS.