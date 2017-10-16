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Виталий Мутко: в детстве мечтал быть капитаном дальнего плавания

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о своей юности на молодежном форуме.

"У каждого были развилки в жизни – когда нужно было принимать решение за секунду. У меня таких было немало. Может, это меня сюда и привело, хотя я мечтал быть капитаном дальнего плавания, при том, что качку не переношу. С 12 лет мечтал об этом.

Я жил здесь недалеко – в станице Куринской. У нас было две школы, и мы с моим другом тогда стали волонтерствовать – затеяли спортивный клуб: купили гантели, бегали, команду создали. Это был первый опыт, а потом урожай ездили собирать. [В ГПТУ] на первом курсе мама присылала мне посылки, пока поднимался на третий этаж, от посылок уже ничего не оставалось. На втором курсе мы дедовщину прикрыли; много подобного было в жизни.

Какая у нас будет молодежь через 15-20 лет? Замечательная; но если мы просто отпустим ситуацию, если не будем контролировать и влиять на пространство, на интернет, то можем получить проблемы. Мы видим, что [в интернете] порой происходит: люди дальше своего двора не выходят, а пишут, что все плохо – допустим, откроют где-нибудь дворец спорта, а будут писать, что наворовали. Надо такое контролировать, но интернет – это здорово.

Мы обречены, что в нашей стране будет замечательная молодежь – у нас есть ценности, и их никто не может разрушить. Это семья, это отношение к старшим – особенно на Кавказе. Хочется, чтобы у молодежи были широкие возможности, хочется каждый город сделать таким, как Москва, Санкт-Петербург, Казань", – цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:56
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№5 Написал: tuner (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Вот уж действительно, лучше бы космонавтом межпланетного корабля.
Регистрация: 29.08.2015
№4 Написал: Grimm (Сегодня, 16:13) #
  • +2
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online

хоть щас садись и греби нахой отсюда и еще парочку подобных можешь забрать
Регистрация: 24.04.2007
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 16:11) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такой идиот сразу бы угробил судно - вместе с людьми...


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свинья предназначена для забоя...
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 16:06) #
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  •  (5)
online

Только на Волгу бурлаком
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мы Русские обречены ..пока в нашей стране правят такие толпаепы и их слуги из кооператива озеро..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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