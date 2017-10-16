Тренер "Севильи": "Спартак" силен в контратаках

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо ответил на вопросы журналистов о предстоящей игре против московского "Спартака":- "Спартак" это скоростная команда. У них в составе достаточно много быстрых нападающих, которые хорошо играют вертикально. Полузащита представлена хорошими игроками Фернандо и восстановившимся Глушаковым. Нам нужно будет аккуратно обращаться с мячом, избегать необязательные потери и не пропускать контратаки.- "Спартак" силен в контратаках. Поэтому я думаю, что противник будет действовать вторым номером. Мы же покажем свой, атакующий футбол, но будем играть, конечно, аккуратно. Оборона не самая наша сильнейшая сторона. Ожидания от группы? "Спартак" не смог обыграть "Марибор", но вместе с тем не уступил и "Ливерпулю". Нас ждет важный и ответственный матч. Дома, в Севилье, будет полегче.– Мы смотрели и другие матчи, но больше отталкиваемся от "Ливерпуля". Потому что знаем, как подолгу владеть мячом, как атаковать. "Ливерпуль" заставил "Спартак" много обороняться, и мы готовимся делать то же самое.– Оба прилетели в Москву. Я надеюсь, они нам помогут.– Точную статистику я не знаю, но надеюсь, мы её улучшим.