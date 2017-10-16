Нулевой финиш тура: "Амкар" и "Тосно" на голы не расщедрились

Some quality footie in the Russian top division. pic.twitter.com/k6RN0jVTNc — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) October 16, 2017

Чемпионат России



13 тур



Амкар 0-0 Тосно





"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде, Гол (Бодул, 78), Эззатоллахи, Комолов (Гащенко, 89), Баланович, Прокофьев (Костюков, 66).



"Тосно": Юрченко, Кутин, Чернов, Буйволов, Дугалич, Карницкий, Мирзов (Казаев, 89), Полетанович, Нуну Роша, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 81).



Предупреждения: Эззатоллахи, 19, Белоруков, 75, Милькович, 90+3 - Мирзов, 5, Кутин, 14, Чернов, 65, Полетанович, 80. Нигматуллин, Милькович, Идову, Сиваков, Белоруков, Конде, Гол (Бодул, 78), Эззатоллахи, Комолов (Гащенко, 89), Баланович, Прокофьев (Костюков, 66).Юрченко, Кутин, Чернов, Буйволов, Дугалич, Карницкий, Мирзов (Казаев, 89), Полетанович, Нуну Роша, Заболотный (Мелкадзе, 71), Марков (Труич, 81).Эззатоллахи, 19, Белоруков, 75, Милькович, 90+3 - Мирзов, 5, Кутин, 14, Чернов, 65, Полетанович, 80.

Много борьбы и ухмылки госпожи Фортуны - вот что увидели болельщики, пришедшие понедельничным вечером на пермскую "Звезду".рассказывает о том, как на Урале закрывали тринадцатый игровой день.В нынешнем чемпионате России плотность турнирной таблицы обрела такую величину, что на данный момент трудно отличить аутсайдеров от середняков, а подчас даже и от претендентов на билет в "европейское турне". Что говорить, если "Динамо", располагавшееся накануне отчетного матча на тринадцатом месте, то есть, в зоне переходных игр, от "Уфы", взгромоздившейся на седьмую строчку, отделяли всего лишь четыре зачетных пункта!Очевидно, что в таких условиях едва ли не каждый поединок носит принципиальный характер и может серьезно повлиять на расклады в таблице. И уж совсем густеет от напряжения воздух, когда происходят столкновения, подобные тому, что приключилось сегодня на пермском стадионе "Звезда": к "Амкару", находившемуся прямо над стыковой зоной, прибыл в гости "Тосно", отстававший от уральцев на два очка. Дополнительные комментарии, полагаю, излишни.Фаворитом этого противостояния считались подопечные Гаджи Гаджиева. Провалив старт сезона, пермская дружина набрала отличный ход и на перерыв, связанный с матчами сборных, ушла, имея в активе серию из трех сухих побед. Можно привести и другую цифирь: в восьми предыдущих встречах "Амкар" потерпел всего два поражения и позволил соперникам лишь три раза поразить пермские ворота. Тосненцы подобными показателями в последнее время похвастаться не могли, хоть и оборвали прямо перед паузой неприятный отрезок из пяти туров без викторий.А еще сегодня вечером сражавшимся на берегах Камы противникам предстояло открыть новые страницы в своей истории, ведь они никогда ранее не пересекались в чемпионатах России. Правда, одна официальная встречу между "Тосно" и "Амкаром" все же состоялась. Чуть более трех лет назад в 1/16-й Кубка представители Ленинградской области, дебютировавшие на тот момент в ФНЛ, выбили из турнира старожила элитного дивизиона. По пенальти после ста двадцати безголевых минут…Да, первый тайм был именно классическим образцом противостояния борцов за выживание. Темп команды поддерживали неплохой, но не самая высокая культура паса и частые ошибки в несложных ситуациях оставили зрителей практически без опасных моментов.Хотя кое-какие шансы открыть счет соперники все же имели. Ближе всего к голу незадолго до "антракта" оказался Милькович. Эту возможность для него организовал Баланович, который слева продрался сквозь двух оппонентов и выполнил зрячую подачу к дальней штанге, где серб выиграл позиционную борьбу у Мирзова, однако банально не попал по мячу, находясь прямо перед пустым углом ворот. Кроме того, вывести хозяев вперед мог Прокофьев, но, получив мяч на линии штрафной и здорово убрав с пути оппонента, пробил безобразно.Гости владели территориальным преимуществом, вот только выжать из него что-нибудь стоящее у них не получалось. Дважды мяч опасно летел к дальней штанге, где его уже ждала голова Заболотного, однако в первом случае пробить Антону не дали, а во втором он сам не дотянулся до мяча. Незадолго до эпизода с участием Мильковича его соотечественник Полетанович, поймав мяч после выноса из штрафной "Амкара" (пермяки полностью провалились в опорной зоне), хлестко пальнул метров с 18-ти, и Нигматуллин накрыл мяч лишь со второй попытки.В общем, так получилось, что самые интересные события первого тайма были связаны не с острыми эпизодами во владениях голкиперов. Еще на разминке травмировался Шахов, коего наставнику "Тосно" пришлось в срочном порядке менять на Кутина; затем Мирзов попытался нарисовать пенальти и проделал это столь эффектно, что его вполне могли бы принять в театральное училище, но "экзаменатор" занимал отличную позицию и прекрасно разглядел симуляцию, наградив Резиуана "горчичником"; ну а перед самым свистком на перерыв Белоруков врезался в Юрченко, и на поле приключилась небольшая стычка, которая, к счастью, быстро сошла на нет.Вскоре после начала второго тайма подопечные Дмитрия Парфенова прошлись по грани. Баланович пяткой неожиданно бросил в зону правого инсайда Мильковича, и Чернов, уже проиграв позицию, каким-то чудом просунул ногу между нижних конечностей серба и сумел-таки вытолкнуть мяч на угловой! А пенальти был очень близок…На 57-й минуте мы наконец-то дождались чего-то поистине яркого. Гол получил мяч метрах в 25-ти от ворот "Тосно", его некому было встречать, так что поляк продвинулся немного вперед и нанес отменный обводящий удар – полет Юрченко абсолютно ничего не решал, и только левая штанга пришла на помощь клубу из Ленинградской области.Немногим позднее тосненский голкипер едва не привез своей команде серьезнейшие неприятности. Юрченко как-то странно выскочил из ворот, оказался за спиной у пермяка, владевшего мячом, и оставил "рамку" без присмотра. К счастью для Давида, прострел пришелся в ногу его партнеру. Вратарь попытался поймать мяч, дабы избежать углового… и выронил его из рук! Фортуна улыбнулась Юрченко дважды: поблизости были только футболисты гостей.Нигматуллин, кстати, решил от коллеги сильно не отставать и неудачно сыграл на выходе, но и тут защитники подстраховали своего кипера.Как выяснилось, самое интересное команды приберегли на финиш матча. Именно тогда разыгралась самая настоящая драма. Сначала вышедший на замену Труич великолепно поймал рывок Мирзова и отправил того на свидание с Нигматуллиным, но Резиуан эту дуэль голкиперу "Амкара" проиграл. Спустя пару десятков секунд хавбеку "Тосно", думается, на мгновение стало совсем дурно, ведь он мог принести своей команде полновесные три очка, а в результате его промаха она едва не осталась с баранкой в кармане! Увы для хозяев, сегодня родные стены играли явно против них: главный неудачник поединка Милькович расстрелял стойку, теперь – правую.В общем, гол Кангва в Питере так и остался последним для тринадцатого тура. А у пермяков с представителями Ленобласти, похоже, появляется новая традиция. Они не смогли забить друг другу в Кубке России (послематчевая лотерея не в счет), теперь повторили этот "трюк" уже в первенстве.Довольны ли они подобным результатом? Думаю, нет. Хотя "Тосно" увез один балл из гостей, а подшефные Гаджи Гаджиева в четвертой встрече кряду оставили свои ворота "сухими". И все же оба коллектива, скорее всего, рассчитывали на большее. А так они, скорее, порадовали конкурентов.Впрочем, Дмитрия Парфенова сейчас, быть может, больше заботят даже не расклады в турнирной таблице, а состояние Заболотного. Во второй тайме Антон получил повреждение и не смог продолжить игру. Если тосненская дружина потеряет своего лучшего форварда, ей придется туго…