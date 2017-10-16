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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Парфёнов: многое не получалось из-за груза ответственности и спешки
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов после матча 13-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:0) отметил справедливость результата.
"Ожидали, что такая агрессивная игра будет, и она была такой с обеих сторон. Обеим командам нужны очки. Внизу борьбы больше, чем наверху турнирной таблицы. Отсюда такой накал. Многое не получалось из-за груза ответственности и спешки. Счет закономерный. У соперника были две штанги, но у нас были моменты. Будем двигаться дальше. Мы уважаем любого соперника, разбираем его. Но все-таки делаем больше акцент на свою игру", – отметил Парфёнов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Ожидали, что такая агрессивная игра будет, и она была такой с обеих сторон. Обеим командам нужны очки. Внизу борьбы больше, чем наверху турнирной таблицы. Отсюда такой накал. Многое не получалось из-за груза ответственности и спешки. Счет закономерный. У соперника были две штанги, но у нас были моменты. Будем двигаться дальше. Мы уважаем любого соперника, разбираем его. Но все-таки делаем больше акцент на свою игру", – отметил Парфёнов в эфире телеканала "Наш футбол".
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