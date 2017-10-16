Джером Боатенг летом думал об уходе из "Баварии"

Защитник "Баварии" Джером Боатенг рассказал, что рассматривал возможность с уходом из клуба."Летом у меня была беседа с руководством по поводу того, как они видят меня в команде. Я тогда сказал, что думаю о трансфере. Возможно, при Анчелотти я играл не так много, потому что он меньше рассчитывал на меня из-за травм", - цитирует Боатенга FourFourTwo.