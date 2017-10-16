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Рафаэль Вольф: в матче с "Арминией" я отбил мяч не яйцами, а пенисом

Вратарь "Фортуны" Рафаэль Вольф рассказал, что в матче 10-го тура второй Бундеслиги с "Арминией" один из ударов соперника отбил пенисом.

"Всегда говорят, что отбил яйцами, но я отбил мяч пенисом. Такого я ещё не испытывал. Сначала боль была адской, но лёд и немного покоя привели всё в норму", - цитирует Вольфа Bild.
Сегодня, 22:57
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№1 Написал: Shabnak (Сегодня, 23:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
А там можно как то разделить? Площадь соприкосновения с мячем такая, что накроет и яйца и пенис. Разве что он у него стоял и пробил мяч :)
Регистрация: 28.01.2012
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