Рафаэль Вольф: в матче с "Арминией" я отбил мяч не яйцами, а пенисом

Вратарь "Фортуны" Рафаэль Вольф рассказал, что в матче 10-го тура второй Бундеслиги с "Арминией" один из ударов соперника отбил пенисом."Всегда говорят, что отбил яйцами, но я отбил мяч пенисом. Такого я ещё не испытывал. Сначала боль была адской, но лёд и немного покоя привели всё в норму", - цитирует Вольфа Bild.