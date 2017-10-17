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"Лестеру" ушел от поражения в матче с "Вест Бромвичем"

Чемпионат Англии

8 тур

"Лестер Сити" - "Вест Бромвич Альбион" 1:1

Голы: Шадли, 63, Марез, 80

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон (Чилвел, 74), Фукс, Морган, Магир, Ндиди, Иборра (Кинг, 90+4), Марез, Олбрайтон, Варди, Ихеаначо (Слимани, 74)

"Вест Бромвич Альбион": Майхилл, Доусон, Гиббз, Хегази, Эванс, Крыховяк, Ливермор, Барри, Шадли (Макаули, 84), Рондон, Родригес (Макклин,84)

Предупреждения: Хегази, 8, Майхилл, 47, Ихеаначо, 62, Олбрайтон, 68
Теги: Лестер
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